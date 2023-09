Temperaturas poderão ultrapassar os 40°C em Apucarana nesta semana

Em Apucarana, o sábado será quente, com termômetros marcando 40°C

Nesta semana, uma massa de ar quente e seco atingirá todo o Brasil e uma onda de calor passará pelo Paraná. Com isso temperaturas altíssima serão registradas em várias cidades.

Em Curitiba, por exemplo, pode atingir a marca de 37°C no dia 24 de setembro, de acordo com o Simepar. Paranavaí, região noroeste, pode registrar 43°C e em General Carneiro, conhecida como uma das cidades mais frias do Brasil, irá ultrapassar os 34°C.

O pico de calor terá índice mais alto entre o final de semana e o começo da próxima, entre os dias 22 e 25, segundo o Simepar.

Em Apucarana, o sábado será quente, com termômetros marcando 40°C, e o domingo, 24 de setembro, ultrapassará essa marca, chegando aos 41°C. Será uma das semanas mais quentes registradas do ano de 2023.

