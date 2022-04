Da Redação

Temperaturas podem chegar nos 30ºC em cidades do Paraná

As temperaturas máximas no Paraná podem chegar na casa dos 30ºC até a próxima quinta-feira (21), feriado de Tiradentes.

continua após publicidade .

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), entre a manhã e à noite serão registradas temperaturas mais baixas no Sul, no Sudoeste e nos Campos Gerais. Além disso, o tempo segue estável.

Já na sexta-feira (22), conforme o meteorologista Fernando Mendes, uma frente fria chega ao estado.

continua após publicidade .

Terça-feira (19)

Na terça-feira, a massa de ar mais estável continua atuando sobre o Estado, mantendo baixa a expectativa de chuvas sobre o Paraná. Exceção fica para o leste paranaense, onde alguns episódios ocasionais de chuva leve/garoa podem ser registrados. Uma maior concentração de nebulosidade ocorre entre o sul, Campos Gerais e RMC, principalmente no amanhecer. Inclusive, há possibilidade de desenvolvimento de nevoeiros. Esquenta mais à tarde no oeste, noroeste e no norte pioneiro.

Quarta-feira (20)

continua após publicidade .

Quarta-feira típica de outono no Paraná. O amanhecer será de temperaturas amenas, com condição para presença de nevoeiros entre o sul, Campos Gerais e a RMC. Nas praias a nebulosidade fica bastante variável durante o dia. À tarde o sol aparece em todos os setores, com temperaturas mais elevadas no oeste, noroeste e no norte pioneiro. Durante a noite pode garoar na região da serra do Mar.

Assista ao vídeo gravado pelo meteorologista Fernando Mendes, do Simepar:

null - Vídeo por: Reprodução