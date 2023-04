Temperaturas despencam a partir desta quarta-feira no PR; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

O outono finalmente está dando as caras no Paraná. A partir desta quarta-feira (19/4), as temperaturas começam a despencar em todas as regiões do Estado e, no decorrer da semana, as mínimas podem chegar a 6ºC.

continua após publicidade .

Conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a expectativa é que essa seja a chegada da primeira onda de frio significativa no Sul do país. Na capital paranaense, a mínima já estará em 8ºC na quinta-feira (20/4).

- LEIA MAIS: Risco de tempestades segue elevado no Paraná nesta segunda-feira

continua após publicidade .

"O destaque ao longo da semana é o resfriamento. É a primeira onda de frio que atinge o Sul do Brasil com mais intensidade. De quarta em diante, as temperaturas caem bastante em todas as regiões do Paraná e teremos um resfriamento mais significativo na quinta-feira", explicou o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar.





Apucarana

Em Apucarana, a quarta-feira será gelada; a mínima é de 14º C, e a máxima não ultrapassa os 22ºC. Os apucaranenses também precisarão tirar os agasalhos do guarda-roupa na próxima quinta-feira (20/4), a temperatura mínima será de 10ºC, sem contar o vento. A máxima não será maior do que 18º C.

Veja algumas temperaturas da quarta (19), no Paraná:

fonte: Simepar

Siga o TNOnline no Google News