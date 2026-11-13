Temperaturas altas e umidade favorecem tempestades no fim de semana no PR

Previsão do Simepar para sábado é de formação de pancadas irregulares de chuva, principalmente nas faixas oeste e sul do Estado

A massa de ar frio que predominou durante a semana perdeu força, e as temperaturas começaram a subir em todo o Paraná. De acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, os altos valores registrados nos termômetros, juntamente com a presença de umidade, contribuem para o desenvolvimento de tempestades ao longo do fim de semana, principalmente durante o período da tarde.

-LEIA MAIS: Fim de semana no Paraná terá temperaturas acima dos 30ºC e risco de temporais

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O calor já foi marcante na quinta-feira (12), quando 33 estações meteorológicas do Simepar registraram temperaturas acima dos 30°C no Paraná. A mais alta foi em Cerro Azul: 35,1°C. A sexta-feira (13) já amanheceu com temperaturas acima de 14°C em todo o Estado, e maior presença de nuvens entre o Centro-Sul, Sudeste e Leste.

Ao longo da manhã, a nebulosidade diminui gradualmente nestas regiões, e nas outras áreas do Estado o sol já aparece desde as primeiras horas do dia. As temperaturas vão subir e ficam próximas dos 25°C em praticamente todo o Paraná, podendo ultrapassar os 30°C novamente em cidades das faixas oeste e norte do Paraná, como em Paranavaí, Apucarana, Jacarezinho, Umuarama, Guaíra e Foz do Iguaçu.

“À tarde, o tempo fica abafado em praticamente todo o Paraná, favorecendo a formação de pancadas de chuva passageiras, acompanhadas de trovoadas, principalmente no Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e Leste. Entre os Campos Gerais e o Norte, não se descarta a ocorrência de pancadas mais fortes, com muitos raios”, explica Julia Munhoz, meteorologista do Simepar.

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SÁBADO E DOMINGO - No sábado (14), o amanhecer terá maior presença de nuvens baixas entre o Centro-Sul, Campos Gerais, Sudeste e Leste, com possibilidade de redução da visibilidade em trechos de serra. Ao longo do dia, o sol aparece em todo o Estado e as temperaturas sobem rapidamente, com máximas próximas ou acima dos 30°C na maioria das cidades.

“Entre a tarde e a noite de sábado, o aquecimento e a disponibilidade de umidade favorecem a formação de pancadas de chuva irregulares, principalmente nas faixas oeste e sul. Não se descartam temporais rápidos e localizados”, afirma Julia.

No domingo (15), as temperaturas seguem próximas ou ligeiramente acima dos 30°C em todo o Paraná. As condições para ocorrência de chuva aumentam, com risco de fortes tempestades localizadas. “No Oeste e Noroeste, as instabilidades podem ocorrer já entre a madrugada e a manhã. Nas demais regiões, a formação das áreas de chuva deve ocorrer principalmente a partir da tarde”, detalha a meteorologista.

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O padrão de chuva impulsionada pelo forte aquecimento, principalmente no período da tarde, segue na segunda-feira (16). Entretanto, se comparadas à situação de domingo, as instabilidades perdem um pouco de força e ocorrem de maneira mais isolada e irregular.



O Simepar recomenda que a população faça o cadastro para receber alertas da Defesa Civil do Paraná diretamente no celular. Basta enviar o número do CEP por SMS para o número 40199.

CHUVA - O volume de chuva tem sido alto durante as tempestades no Paraná, devido ao impacto do fenômeno El Niño que, desde outubro, está na categoria super forte. Somente nos primeiros 12 dias de novembro, 11 das 47 estações meteorológicas do Simepar com mais de cinco anos de operação já ultrapassaram a média histórica de chuva para o mês inteiro, e outras quatro estão a menos de 5 milímetros de atingir a média.

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Confira a lista:

Estações que estão perto de atingir a média de novembro:

Altônia: 131,6 mm / 138,8 mm

Guarapuava: 130,2 mm / 133,9 mm

Palotina: 139,2 mm / 143,3 mm

Paranavaí: 132,4 mm / 136,1 mm.

Estações que ultrapassaram a média de novembro em 12 dias: