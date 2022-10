Temperatura muda a partir de segunda-feira (31) no Paraná

Da Redação

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) informou que cidades do Paraná sofrerão variação brusca na temperatura a partir desta segunda-feira (31). De acordo com a previsão neste domingo (30) deve chegar uma frente fria intensa no estado, junto a um corredor de umidade que vem da Amazônia. Com isso, chuvas devem ocorrer em todas as regiões do Paraná.

Pela manhã o estado deve apresentar sol e calor. Em Apucarana, a temperatura mínima será de 19ºC e a máxima 25ºC, porém, a frente fria chega na terça-feira (1), com previsão de 13ºC. A quinta-feira (3), deve ser ainda mais gelado, com temperatura na casa dos 9ºC.

Em Curitiba e Região Metropolitana a previsão é que as chuvas iniciem no começo da tarde e sigam pela noite. Na região oeste do Paraná também tem possibilidade de chuva intensa no mesmo período.

Em Paranavaí, Londrina e Maringá também pode chover.

