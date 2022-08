Telhado de residência é arrancado durante ciclone no Paraná; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O destelhamento fez com que uma família deixasse o local

Um ciclone atingiu o litoral paranaense nesta quarta-feira (10) e causou diversos prejuízos. Em Matinhos, por exemplo, uma câmera registrou o momento em que o telhado de uma residência é arrancado por conta da ventania. O flagrante foi feito na Avenida José Artur Zanluti, no bairro Sertaozinho.

continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

Ciclone extratropical

Conforme o Corpo de Bombeiros, o temporal causou destelhamentos e quedas de árvores na cidade litorânea. Ainda segundo a corporação, até a tarde de quarta-feira, cerca de 16 destelhamentos, duas quedas de árvores, duas realocações de famílias e a queda de um poste de energia elétrica foram registrados

Devido aos prejuízos causados pelo ciclone, a prefeitura de Matinhos decretou estado de emergência. A medida passou a vigorar nessa quarta-feira e tem validade de 30 dias, ou até que os órgãos competentes consigam controlar a situação.

continua após publicidade .

A Secretaria de Saúde do município suspendeu, também nesta quarta, o atendimento ao público em todos os seus departamentos. Somente os serviços de urgência e emergência, na Upa 24 horas, e no Hospital Navegantes permanecem abertos

Os serviços devem ser retomados normalmente na quinta-feira (11), às oito horas. A Prefeitura destaca que casos de emergência e estragos podem ser comunicados à Defesa Civil por meio do telefone 153.

Tromba d'água assusta moradores

continua após publicidade .

Moradores do Litoral do Estado do Paraná levaram um grande susto na manhã dessa quarta-feira. Ventos fortes causaram uma tromba d'água nas proximidades de Caiobá, em Matinhos, e o momento foi registrado em um vídeo que circula nos grupos de mensagens.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a tromba d'água se movimentando de forma rápida pelo mar. O homem não identificado que grava o momento se mostra impressionado e temeroso com o fenômeno. “Olha aí galera, acha que o negócio é brincadeira? Olha lá o que está fazendo! Meu Deus do céu, Deus é pai! Minha nossa, voando tudo”, diz o barqueiro, enquanto a tromba d’agua se aproxima das embarcações.

Veja:

null - Vídeo por: tnonline

Com informações do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News