Telhado de armazém desaba e oito pessoas ficam feridas no PR

A causa do desabamento ainda não foi identificada

O telhado de um armazém localizado na região portuária de Paranaguá, no litoral do Paraná, desabou na tarde desta segunda-feira (8) e deixou oito pessoas feridas. De acordo com informações, as vítimas seriam trabalhadores.

O portal de notícias Folha do Litoral News apurou que os trabalhadores realizavam uma manutenção no momento do acidente, que aconteceu por volta das 15 horas. O Corpo de Bombeiros de Paranaguá foi acionado para atender a ocorrência.

Viaturas de busca e salvamento da corporação foram deslocadas até o local, juntamente com o oficial de área e voluntários do setor administrativo. A grande equipe foi necessária devido à gravidade do acidente.

Ao chegarem no armazém, os socorristas contataram oito vítimas, sendo duas em estado grave, duas com ferimentos moderados e as outras quatro com ferimentos leves. Todos os trabalhadores receberam atendimento médico.

Até o momento desta publicação, a causa do desabamento não foi identificado.

