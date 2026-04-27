Tecpar oferta plataforma que conecta usuário a médico em dez minutos

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) iniciou em abril a oferta de uma nova tecnologia digital de telemedicina que busca ampliar o acesso aos cuidados de saúde para a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), com consultas disponíveis em até dez minutos. Municípios e estados interessados poderão desembolsar apenas R$ 1,95 por habitante para utilizar os serviços do Conecta Saúde.

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O Conecta Saúde é uma plataforma digital voltada para a prestação de serviços de saúde à distância, com módulos de teleconsulta, prontuário eletrônico e monitoramento remoto. Além das funcionalidades clínicas, operacionais e analíticas, o sistema permite a comunicação integrada com diferentes sistemas, dispositivos, aplicações ou organizações.

A plataforma de Telemedicina do Tecpar combina tecnologia e prática assistencial para ampliar o acesso a atendimentos médicos qualificados, com segurança e agilidade para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Municípios e estados interessados poderão desembolsar apenas R$ 1,95 por habitante para utilizar os serviços de telemedicina.

O diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, disse que a plataforma é voltada a prefeituras e estados que buscam fortalecer a oferta de profissionais da saúde em localidades hoje pouco atendidas, como uma opção de primeiro atendimento e de acesso a especialistas com foco em reduzir a fila de espera por esses médicos. “Vários locais não contam com a oferta de médicos em quantidade e na necessidade de suas populações. O Tecpar agora passa a ofertar essa plataforma, que pode ser contratada por municípios e estados que queiram ampliar o acesso à saúde pública”.

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A iniciativa de trazer essa tecnologia para os municípios visa a agilidade e qualidade do serviço de saúde. A intenção é fortalecer a oferta de profissionais da saúde em localidades hoje pouco atendidas, como uma opção de primeiro atendimento e de acesso a especialistas com foco em reduzir a fila de espera por esses médicos.

A primeira cidade a contratar o serviço de telemedicina foi Bocaiúva do Sul, município de economia agrícola da Região Metropolitana de Curitiba com pouco mais de 13 mil habitantes.

CONECTA SAÚDE – A plataforma pode ser acessada por meio de um site, que permite a prestação de serviços de saúde à distância, conectando profissionais de saúde a pacientes. Ela contempla funcionalidades clínicas, operacionais e analíticas, facilitando consultas médicas remotas (teleconsulta), diagnósticos, prescrições digitais, monitoramento e prontuário eletrônico.

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Na prática, a população poderá contar com atendimento médico virtual 24 horas por dia, sete dias por semana; consultas ilimitadas pelo celular diretamente em uma Unidade de Saúde ou conforme estratégia estabelecida junto ao município; emissão de receitas digitais; pronto atendimento com clínico geral, pediatra e médico da família, com foco para resolução rápida de emergências e dúvidas em saúde; e atendimento humanizado para crianças, idosos e adultos.

SUS DIGITAL – As informações geradas na plataforma do Tecpar por meio dos atendimentos estarão integradas ao “Meu SUS Digital”, aplicativo oficial do Ministério da Saúde que dá acesso aos serviços do SUS de forma digital. “Dessa forma estamos contribuindo com a meta do Paraná em ampliar o programa Saúde Digital, permitindo que a população tenha acesso à Atenção Primária da Saúde com apenas um click no celular”, destaca o diretor de Tecnologia e Inovação do Tecpar, Lanes Randal Prates Marques.

Como laboratório público oficial, o Tecpar atua na pesquisa, desenvolvimento, produção e distribuição de produtos ou serviços de interesse do SUS e do Ministério da Saúde, com papel estratégico no Complexo Econômico e Industrial da Saúde no Brasil, integrando a rede de laboratórios públicos.

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Benefícios da Telemedicina para as prefeituras:

Ações preventivas guiadas por dados reais;

Redução de filas e da sobrecarga nas unidades básicas;

Maior eficiência e transparência na gestão;

Melhoria dos indicadores de saúde e da satisfação da população;

Otimização de recursos públicos;

Integração com programas de prevenção;

Atendimento com especialistas para demandas reprimidas.

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