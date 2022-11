Tecpar é referência nacional em análise de embalagens para alimentos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tecpar avalia qualidade de embalagens para indústria alimentícia

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) é referência nacional na realização de ensaios em embalagens para uso em contato com alimentos. O serviço foi desenvolvido para apoiar a indústria de embalagens e indústria alimentícia no País, avaliando a conformidade destes produtos com regulamentações nacionais e internacionais.

continua após publicidade .

A embalagem para alimentos tem papel fundamental na cadeia produtiva da indústria alimentícia. Ela é responsável pela proteção de um produto, da fabricação até o consumo final. No Brasil, tanto a empresa que fabrica como aquela que comercializa embalagens deve garantir que o produto atenda aos requisitos mínimos definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A qualidade destes itens deve ser avaliada e aprovada por meio de ensaios específicos, feitos em laboratórios qualificados.

LEIA MAIS: Mudança energética no campo alcança R$ 1 bilhão em investimentos no PR

continua após publicidade .

O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, ressalta que o instituto possui uma equipe especializada em análise de materiais, que utiliza equipamentos de ponta para avaliar a segurança e a qualidade de produtos que estão sendo disponibilizados ao mercado.

“Os procedimentos de análise realizados pelo Tecpar seguem os mais rígidos controles de qualidade, atendendo a todas as normativas determinadas pela legislação. Também garante que os resultados produzidos pelo laboratório sejam tecnicamente válidos para atender exigências dos mercados de importação e exportação”, afirma.

As embalagens destinadas ao contato com alimentos podem transferir substâncias que representam risco à saúde de quem consome os produtos. Por isso, a Anvisa determina o limite máximo de migração permitido, sem prejudicar a segurança alimentar.

continua após publicidade .

“O ensaio de migração, que avalia a passagem de substâncias presentes nas embalagens para os alimentos, deve ser realizado em todos os tipos de embalagens e materiais que entram em contato com alimentos e bebidas para consumo humano”, explica a gerente do Centro de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente do Tecpar, Daniele Adão.

Com base na normativa da Anvisa, os técnicos do Tecpar balizam os ensaios que definem, por exemplo, quais soluções melhor simulam o contato entre o alimento e a embalagem. Para aferir a qualidade dela, são feitos ensaios de migração total e específica, além de diferentes testes, como ensaios de capacidade de empilhamento, compressão vertical, gramatura, umidade, cor, entre outros.

Os resultados dos testes são apresentados em um laudo técnico, que atesta se o produto está ou não em conformidade com a legislação.

continua após publicidade .

PADRÃO DE QUALIDADE

continua após publicidade .

Nos últimos quatro anos, o Tecpar realizou cerca de 800 ensaios para assegurar a qualidade de embalagens. Os clientes são empresas de todo o Brasil que buscam se adequar ou manter a conformidade com regulamentações nacionais e internacionais.

Entre as empresas que têm suas embalagens avaliadas e validadas pelo Tecpar está a Nestlé Brasil. Para atender aos padrões de qualidade internos, a empresa só contrata fornecedores de embalagens que tenham seus produtos avaliados e aprovados por laboratórios previamente cadastrados.

Há três anos ela buscou o Tecpar com o objetivo de estabelecer uma parceria para a análise de embalagens de seus fornecedores. Depois de passar por uma rígida vistoria e atender a todos os requisitos técnicos estabelecidos pela multinacional, os laboratórios do Tecpar foram qualificados e cadastrados junto à Nestlé.

continua após publicidade .

EXCELÊNCIA

Os ensaios de embalagens nos laboratórios do Tecpar são acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro e estão habilitados pela Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (Reblas) da Anvisa. A acreditação é o reconhecimento internacional de que o laboratório está operando com sistema de qualidade documentado e tecnicamente competente.

Recentemente, o Tecpar ampliou seu escopo de serviços acreditados, com a inclusão de novos ensaios de migração total em embalagens e equipamentos de cerâmica, vidro ou metal esmaltados ou vitrificados, além de ensaios que determinam se há cádmio e chumbo nessas embalagens.

OUTROS SERVIÇOS

O Instituto também oferece outros serviços associados à saúde e segurança alimentar, como a verificação de requisitos legais relacionados à rotulagem nutricional, que auxilia empresas do ramo alimentício a se adequarem ao regulamento técnico da Anvisa. Analisa ainda, a presença de glúten e de alérgenos, somo soja e lactose.

Siga o TNOnline no Google News