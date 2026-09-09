Tecnologia do Paraná que corrige redações com IA vence prêmio global da Unesco em Paris

O recurso educacional digital Redação Paraná, desenvolvido pelo Governo do Estado, venceu nesta quarta-feira (9) o Prêmio Unesco Rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa para o Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação. A cerimônia de entrega ocorreu na sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em Paris, na França. A iniciativa paranaense, voltada ao apoio do ensino de redação nas escolas estaduais por meio de inteligência artificial, foi uma das duas premiadas globalmente, superando 114 candidaturas de mais de 50 países e dividindo o pódio com um projeto universitário da Finlândia. Os vencedores receberam 25 mil dólares, além de medalha e certificado.

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A Unesco destacou que o Redação Paraná foi escolhido por sua capacidade de engajar os alunos em ciclos estruturados de escrita e revisão, fortalecendo habilidades linguísticas e de pensamento crítico. A entidade internacional também ressaltou a escala do projeto e seu potencial de promover a equidade, já que a ferramenta alcança gratuitamente mais de 850 mil estudantes em cerca de duas mil escolas da rede estadual. A edição deste ano da premiação teve como foco identificar iniciativas que reimaginam a criatividade com o uso ético da inteligência artificial, gerando impactos positivos diretos para alunos e docentes.

Criada de forma experimental em 2020 e expandida para toda a rede estadual em 2021, a plataforma com tecnologia cem por cento paranaense permite que estudantes pratiquem a produção de textos exigidos em vestibulares e no Enem utilizando computadores ou celulares. O sistema utiliza inteligência artificial para apontar erros ortográficos e gramaticais, além de analisar aspectos argumentativos da redação. Com o suporte tecnológico, o tempo médio que um professor levava para corrigir um texto manualmente caiu de até quinze minutos para menos de três minutos. A tecnologia fornece indicadores pedagógicos que otimizam o trabalho em sala de aula, mas mantém a total autonomia do docente na avaliação final e na orientação ao aluno.

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Os resultados práticos da ferramenta refletem no aumento do engajamento dos estudantes. Em 2022, os alunos da rede estadual produziram quase quatro milhões de textos pelo aplicativo. Nos anos de 2024 e 2025, esse volume saltou para mais de seis milhões de redações concluídas anualmente, elevando expressivamente a média de produção por usuário. Durante a cerimônia na capital francesa, o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, celebrou o reconhecimento internacional como fruto contínuo dos investimentos governamentais em tecnologias que facilitam a rotina escolar. Ele destacou o orgulho de ver o protagonismo do Paraná reconhecido mundialmente, consolidando um trabalho que valoriza o esforço diário dos professores e das equipes pedagógicas.