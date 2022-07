Técnica de enfermagem morre após explosão em sobrado no Paraná

Da Redação

Uma tragédia foi registrada pelo Corpo de Bombeiros na noite dessa terça-feira (12), no bairro Capão Raso, em Curitiba, Paraná. Conforme a corporação, um sobrado desabou após uma explosão e causou a morte de uma técnica de enfermagem.

As autoridades acreditam que a explosão foi registrada por causa de um vazamento de gás. O caso ocorreu por volta das 21h30 de terça-feira, e os bombeiros passaram a madrugada desta quarta-feira (13) em busca da vítima soterrada.

Josiane Vaurek morava no local com dois filhos, porém, no momento em que a explosão aconteceu, ela estava sozinha no imóvel. A vítima fatal ficava no primeiro pavimento e uma outra mulher, chamada Ângela Ribeiro, ficou ferida sem gravidade. Ela residia no segundo andar.

O corpo dela foi encontrado às 4h da madrugada, depois de aproximadamente 6 horas de buscas. A explosão afetou também uma escola que fica próxima da moradia.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. O que já se sabe também é que um botijão, instalado no subsolo de um sobrado, explodiu e fez com que toda a estrutura da casa desabasse. O caso será investigado.

O prefeito da capital paranaense, Rafael Greca, lamentou o caso. Nas redes sociais a comoção é grande.

