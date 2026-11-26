Uma técnica de enfermagem de 29 anos e o filho dela, de 11, morreram na noite de terça-feira (24) após ficarem trancados no banheiro durante um incêndio residencial em Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. O companheiro da mulher, de 38 anos, é o principal suspeito de atear fogo ao imóvel e foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM). As vítimas foram identificadas como Cledinara Sheilly Santos Rodrigues, que completaria 30 anos nesta quinta-feira (26), e o filho Daniel. Segundo informações ambos morreram por intoxicação exógena causada pela inalação de fumaça.

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A ocorrência teve início por volta das 20h35, quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica, com o relato de que uma mulher e uma criança estavam trancadas no banheiro enquanto o homem ameaçava incendiar a casa. Durante o deslocamento da equipe, moradores interceptaram a viatura e avisaram que a residência já estava em chamas. Ao chegar ao endereço, os policiais localizaram o suspeito, que afirmou ter ateado fogo ao imóvel e matado a própria família. Após testemunhas confirmarem que ele residia no local, o homem recebeu voz de prisão, foi algemado e retirado rapidamente da cena devido ao risco de agressões por parte de vizinhos.

Equipes da Defesa Civil atuaram no combate ao fogo e conseguiram controlar as chamas, localizando os corpos de mãe e filho no interior do banheiro durante o trabalho de rescaldo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas os socorristas apenas puderam constatar os óbitos. Após passar por atendimento médico para a confecção do laudo de lesões corporais, o suspeito foi encaminhado à 48ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Assis Chateaubriand, onde permanece à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Diante da tragédia, a Prefeitura de Assis Chateaubriand publicou o Decreto nº 842/2026 estabelecendo luto oficial de três dias no município. Em nota, a administração lamentou profundamente o ocorrido, expressou solidariedade aos familiares e amigos e ressaltou que a medida representa uma manifestação de “respeito e reconhecimento à servidora”. Cledinara havia ingressado no serviço público municipal por meio de concurso em agosto de 2026 e atuava na área da saúde da cidade.