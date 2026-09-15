Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TRISTEZA

Técnica de enfermagem de Umuarama e filho são executados na fronteira com o Paraguai

Vítimas foram encontradas mortas na região conhecida como Linha Seca

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Técnica de enfermagem de Umuarama e filho são executados na fronteira com o Paraguai
Autor A identificação das vítimas foi confirmada pela Polícia Civil - Foto: reprodução/redes sociais

Uma técnica de enfermagem da Prefeitura de Umuarama e o filho dela foram encontrados mortos na última segunda-feira (14) na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Mônica da Silva Cordeiro, de 41 anos, e Allan Santos, de 26, eram moradores do município de Perobal, no Noroeste do Paraná, e foram executados em uma área conhecida como Linha Seca, na região da cidade sul-mato-grossense de Mundo Novo.

- LEIA MAIS: CIEE/PR realiza ação de vagas de estágio para aproximar jovens do mercado de trabalho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A identificação das vítimas foi confirmada pela Polícia Civil de Mundo Novo, que agora está à frente das investigações. Os agentes trabalham para esclarecer a dinâmica das execuções e identificar os atiradores, bem como a motivação por trás do duplo homicídio. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes adicionais para não comprometer o andamento das diligências.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Mônica era servidora pública municipal efetiva desde abril de 2015 e prestava serviços na Unidade Básica de Saúde (UBS) Ouro Branco. De acordo com a Prefeitura de Umuarama, a técnica de enfermagem estava temporariamente afastada de suas atividades devido a uma licença médica. Em nota de pesar oficial, a administração municipal lamentou profundamente as mortes trágicas, manifestando solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. O Executivo também ressaltou a confiança no trabalho da Justiça e das forças de segurança para que todas as circunstâncias do crime sejam plenamente esclarecidas e os responsáveis sejam punidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DUPLO HOMICÍDIO enfermagem fronteira Brasil-Paraguai investigação criminal morte de servidor público segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV