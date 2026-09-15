Técnica de enfermagem de Umuarama e filho são executados na fronteira com o Paraguai

Uma técnica de enfermagem da Prefeitura de Umuarama e o filho dela foram encontrados mortos na última segunda-feira (14) na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Mônica da Silva Cordeiro, de 41 anos, e Allan Santos, de 26, eram moradores do município de Perobal, no Noroeste do Paraná, e foram executados em uma área conhecida como Linha Seca, na região da cidade sul-mato-grossense de Mundo Novo.

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A identificação das vítimas foi confirmada pela Polícia Civil de Mundo Novo, que agora está à frente das investigações. Os agentes trabalham para esclarecer a dinâmica das execuções e identificar os atiradores, bem como a motivação por trás do duplo homicídio. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes adicionais para não comprometer o andamento das diligências.

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Mônica era servidora pública municipal efetiva desde abril de 2015 e prestava serviços na Unidade Básica de Saúde (UBS) Ouro Branco. De acordo com a Prefeitura de Umuarama, a técnica de enfermagem estava temporariamente afastada de suas atividades devido a uma licença médica. Em nota de pesar oficial, a administração municipal lamentou profundamente as mortes trágicas, manifestando solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. O Executivo também ressaltou a confiança no trabalho da Justiça e das forças de segurança para que todas as circunstâncias do crime sejam plenamente esclarecidas e os responsáveis sejam punidos.