Taxista é morto por falso passageiro no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O taxista Pedro Micalichechen, conhecido pelo apelido de “Pedrinho Taxista”, foi morto durante um assalto na tarde deste sábado (11), em Luiziana, na região de Campo Mourão, no Paraná. O autor, de 23 anos, foi preso em flagrante e segundo informações de testemunhas, roubou aproximadamente R$ 200 da vítima.

continua após publicidade .

Além da Polícia Militar (PM), de Luiziana, uma equipe da PM de Roncador também esteve no local, onde a vítima foi encontrada. O corpo apresentava ferimentos provocados possivelmente por arma branca – golpes de faca. Segundo as informações de testemunhas, o taxista estava com um táxi, um Fiat Uno, e havia sido contratado por um passageiro a princípio com destino a Roncador. Durante a viagem, ele recebeu voz de assalto.

-LEIA MAIS: Cinco pessoas ficam feridas em acidente entre carro e caminhão no PR

continua após publicidade .

De acordo com a PM, o criminoso entrou em luta corporal com a vítima e acabou desferindo diversos golpes de faca contra o trabalhador. O bandido teria roubado aproximadamente R$ 200 da vítima, mas permaneceu no local e acabou preso em flagrante. Quando os policiais chegaram no local, o ladrão estava no interior do carro da vítima, tentando se evadir.

O autor do crime foi conduzido até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão. A Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão foram acionados.

Com informações do portal Tá Sabendo e Corujão Notícias.

Siga o TNOnline no Google News