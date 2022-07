Taxista e esposa são mortos a tiros dentro de carro no Paraná

Da Redação

As vítimas foram abordadas pelo assassino no bairro Santaria

O taxista Joel Machado Bomfim, de 53 anos, e a esposa Eliane Cordeiro dos Santos, de 39 anos, foram mortos a tiros na noite deste sábado (30), na Rodovia dos Minérios, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. As vítimas foram abordadas pelo assassino no bairro Santaria.

De acordo com testemunhas, conhecido como Nego, Joel era um dos taxistas mais antigos da cidade. Ele havia buscado a esposa em uma casa noturna da região, onde ela trabalhava.

O casal estava em um Fiat Pálio, caracterizado como táxi, quando foi alvo dos disparos. O perito Elmir Machado contou à Banda B que Joel, mesmo ferido, ainda entrou em um terreno baldio com o carro na tentativa de fugir do atirador.

“Segundo informações iniciais da Polícia Civil, ele foi baleado na rua e na tentativa de fugir dos disparos de arma de fogo, entrou nesse terreno baldio e veio a falecer”, disse.

Joel foi atingido com tiros na cabeça, no peito e na cintura, enquanto Eliane teve perfurações na cabeça e no braço. O socorro foi chamado, mas o casal morreu no terreno na Rodovia dos Minérios.

“Antes da nossa chegada ao local, familiares das vítimas vieram até o local e acabaram retirando o Joel, que era motorista do veículo, e puxando ele sobre o terreno afim de tentar socorrê-lo, mas infelizmente não foi possível”, detalhou Elmir Machado.

A Polícia Civil investiga o caso.

As informações são do portal Banda B.

