Tatuador desaparece em Sarandi e mobiliza forças de segurança no Paraná
Alisson Barreto de Paula não é visto desde a tarde de sábado; veículo do profissional foi localizado próximo ao bairro Ecovalle
O tatuador Alisson Barreto de Paula, de 40 anos, está desaparecido desde a tarde do último sábado (26) em Sarandi, no Noroeste do Paraná. O caso mobilizou o 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que participa ativamente das buscas e trabalha no levantamento de informações que ajudem a determinar o paradeiro do profissional.
- LEIA MAIS: Mega-Sena acumula para R$ 52 milhões; veja os números sorteados
A apreensão dos familiares aumentou depois que a motocicleta utilizada por Alisson foi localizada abandonada em uma área rural do município, nas proximidades do bairro Ecovalle. A partir desse achado, as equipes policiais intensificaram as diligências na região para mapear os últimos passos do tatuador.
Até o momento, não há informações oficiais sobre a localização de Alisson. As forças de segurança prosseguem com o trabalho de campo e a coleta de pistas, acompanhados de perto pelos parentes, que aguardam notícias sobre o caso.