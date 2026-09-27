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ONDE ESTÁ ALISSON?

Tatuador desaparece em Sarandi e mobiliza forças de segurança no Paraná

Alisson Barreto de Paula não é visto desde a tarde de sábado; veículo do profissional foi localizado próximo ao bairro Ecovalle

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Tatuador desaparece em Sarandi e mobiliza forças de segurança no Paraná
Autor Foto: Reprodução redes sociais

O tatuador Alisson Barreto de Paula, de 40 anos, está desaparecido desde a tarde do último sábado (26) em Sarandi, no Noroeste do Paraná. O caso mobilizou o 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que participa ativamente das buscas e trabalha no levantamento de informações que ajudem a determinar o paradeiro do profissional.

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A apreensão dos familiares aumentou depois que a motocicleta utilizada por Alisson foi localizada abandonada em uma área rural do município, nas proximidades do bairro Ecovalle. A partir desse achado, as equipes policiais intensificaram as diligências na região para mapear os últimos passos do tatuador.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a localização de Alisson. As forças de segurança prosseguem com o trabalho de campo e a coleta de pistas, acompanhados de perto pelos parentes, que aguardam notícias sobre o caso.

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