Tarifas de pedágio ficam 6% mais caras neste domingo no Paraná, veja onde

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Reajuste entra em vigor em nove praças de pedágio

As tarifas de pedágio nas rodovias administradas pela EPR Iguaçu, tanto nas praças físicas quanto nos pórticos de cobrança eletrônica, serão atualizadas a partir da 0h deste domingo (8), conforme autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O reajuste de cerca de 6% é válido para nove praças de pedágio.

A atualização anual está prevista no contrato de concessão firmado com o Governo Federal e segue as regras estabelecidas para o serviço. A medida foi autorizada pela ANTT e oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União. O cálculo considera a variação da inflação e os parâmetros técnicos previstos no contrato, conforme os critérios regulatórios aplicáveis.

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A concessionária EPR Iguaçu é responsável pela administração de 662,1 quilômetros de rodovias federais e estaduais no Paraná. Serão afetadas pelo reajuste as praças localizadas na BR-163, na BR-277, na PR-182 e na PR-280, em Lindoeste, Prudentópolis, Candói, Laranjeiras do Sul, Cascavel, Céu Azul, São Miguel do Iguaçu, Ampére e Pato Branco.

Confira o reajuste para veículos de passeio e caminhonetes:

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BR-163 - Lindoeste: de R$ 18,10 para R$ 19,10.

BR-277 - Prudentópolis: de R$ 16,70 para R$ 17,70.

BR-277 - Candói: de R$ 16,10 para R$ 17,00.

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BR-277 - Laranjeiras do Sul: de R$ 15,20 para R$ 16,10.

BR-277 - Cascavel: de R$ 15,10 para R$ 16,00.

BR-277 - Céu Azul: de R$ 15,20 para R$ 16,00.

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BR-277 - São Miguel do Iguaçu: de R$ 17,40 para R$ 18,40.

PR-182 - Ampére: de R$ 13,40 para R$ 14,20.

PR-280 - Pato Branco: de R$ 11,00 para R$ 11,60.

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Os valores das demais categorias de veículos também são atualizados, conforme os multiplicadores previstos no contrato de concessão.