Tarifas da Copel têm reajuste médio de 10,5% a partir deste sábado

No caso específico das residências, as tarifas da Copel serão elevadas em 10,96%

A conta de luz vai ficar mais cara no Paraná a partir do próximo sábado (24). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (20) um reajuste médio de 10,5% das tarifas da Copel.

Válido pelos próximos 12 meses, o aumento afeta mais de 5 milhões de clientes da distribuidora em 394 municípios paranaenses.

Segundo informações do jornal O Globo, os consumidores industriais e de comércios de grande porte (alta tensão) terão as tarifas reajustadas em 8,31%. Já as contas de luz das unidades de consumo de baixa tensão, o que inclui residências e pequenos comércios, terão aumento de 11,73%, em média. No caso específico das residências, que somam a maioria dos consumidores da companhia paranaense, as tarifas da Copel serão elevadas em 10,96%.

Ainda conforme O Globo, o consumo de energia na área de concessão da Copel tem um faturamento anual de R$ 12,81 bilhões.

“O Paraná viveu a pior seca dos últimos 100 anos, o que gerou efeitos de médio prazo. Já a Conta Covid foi medida importante implantada pelo governo federal em 2020 com o objetivo de aliviar as tarifas para o consumidor em meio à pandemia e garantir equilíbrio às empresas de energia elétrica para superar os efeitos econômicos daquele período”, afirmou o superintendente Regulatório e Financeiro da Copel, Fernando Gruppelli Jr.

Desde 2019, por conta da pandemia, a Copel reduziu a tarifa de energia elétrica por dois anos. Em julho de 2020, os consumidores tiveram redução média nos preços praticados em 3,8%. Já em julho e agosto de 2022, foram mais duas reduções, que resultaram em desconto de 20,6% na tarifa de energia.

