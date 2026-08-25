Tarifas aumentam em cinco praças de pedágio no Paraná nesta semana

As tarifas de pedágio nas cinco praças administradas pela concessionária Via Araucária, no Paraná, passarão por um reajuste médio de 5,3% a partir da zero hora desta sexta-feira, (28). A atualização foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) por meio de publicação no Diário Oficial da União e segue as previsões contratuais de concessão dos 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais geridos pela empresa no estado. Segundo a concessionária, o cálculo considera a variação anual de índices econômicos e parâmetros técnicos.

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Para os veículos de passeio da Categoria 1 (automóveis, caminhonetes e furgões), os novos valores passam a vigorar nas praças de:

São Luiz do Purunã (BR-277), subindo de R$ 9,30 para R$ 9,80;

Porto Amazonas (BR-277), subindo de R$ 11,70 para R$ 12,30;

Irati (BR-277), de R$ 10,90 para R$ 11,50;

Imbituva (BR-277), de R$ 10,70 para R$ 11,30;

Lapa (BR-476), variando de R$ 12,30 para R$ 12,90.

Motocicletas, motonetas e triciclos permanecem isentos de cobrança em todas as praças de pedágio do trecho.

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Para os demais tipos de veículos, os valores variam de acordo com o número de eixos e o tipo de transporte.

São Luiz do Purunã, caminhões leves e ônibus pagam R$ 19,60, enquanto caminhões com reboque de até oito eixos chegam a R$ 78,40.

Porto Amazonas, as tarifas variam de R$ 24,60 para caminhões leves até R$ 98,40 para os veículos pesados de oito eixos.

Irati, o valor para comerciais fica entre R$ 23,00 e R$ 92,00.

Imbituva, os preços para essas categorias variam de R$ 22,60 a R$ 90,40.

Praça da Lapa, as tarifas comerciais partem de R$ 25,80 e chegam a R$ 103,20.

A concessionária ressalta que os motoristas que utilizam meios automáticos de cobrança por TAG mantêm o direito aos descontos tarifários. Adicionalmente, permanece ativo o Desconto para Usuário Frequente (DUF), voltado aos condutores que trafegam de forma contínua pelo mesmo trecho, com reduções progressivas no valor das tarifas a cada nova passagem realizada ao longo do mês.