Tarifas aumentam em cinco praças de pedágio no Paraná nesta semana
Valores para veículos de passeio chegam a R$ 12,90 nas rodovias BR-277 e BR-476
As tarifas de pedágio nas cinco praças administradas pela concessionária Via Araucária, no Paraná, passarão por um reajuste médio de 5,3% a partir da zero hora desta sexta-feira, (28). A atualização foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) por meio de publicação no Diário Oficial da União e segue as previsões contratuais de concessão dos 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais geridos pela empresa no estado. Segundo a concessionária, o cálculo considera a variação anual de índices econômicos e parâmetros técnicos.
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Para os veículos de passeio da Categoria 1 (automóveis, caminhonetes e furgões), os novos valores passam a vigorar nas praças de:
- São Luiz do Purunã (BR-277), subindo de R$ 9,30 para R$ 9,80;
- Porto Amazonas (BR-277), subindo de R$ 11,70 para R$ 12,30;
- Irati (BR-277), de R$ 10,90 para R$ 11,50;
- Imbituva (BR-277), de R$ 10,70 para R$ 11,30;
- Lapa (BR-476), variando de R$ 12,30 para R$ 12,90.
Motocicletas, motonetas e triciclos permanecem isentos de cobrança em todas as praças de pedágio do trecho.
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Para os demais tipos de veículos, os valores variam de acordo com o número de eixos e o tipo de transporte.
- São Luiz do Purunã, caminhões leves e ônibus pagam R$ 19,60, enquanto caminhões com reboque de até oito eixos chegam a R$ 78,40.
- Porto Amazonas, as tarifas variam de R$ 24,60 para caminhões leves até R$ 98,40 para os veículos pesados de oito eixos.
- Irati, o valor para comerciais fica entre R$ 23,00 e R$ 92,00.
- Imbituva, os preços para essas categorias variam de R$ 22,60 a R$ 90,40.
- Praça da Lapa, as tarifas comerciais partem de R$ 25,80 e chegam a R$ 103,20.
A concessionária ressalta que os motoristas que utilizam meios automáticos de cobrança por TAG mantêm o direito aos descontos tarifários. Adicionalmente, permanece ativo o Desconto para Usuário Frequente (DUF), voltado aos condutores que trafegam de forma contínua pelo mesmo trecho, com reduções progressivas no valor das tarifas a cada nova passagem realizada ao longo do mês.