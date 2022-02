Da Redação

Tarifa do transporte coletivo em Maringá tem valor reduzido

Na manhã desta terça-feira (01), o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, anunciou a redução do valor da passagem do transporte coletivo para R$ 4, sendo que, atualmente, o valor está em R$ 5,10. A medida passará a valer a partir de 14 de fevereiro, segunda-feira, após o projeto de lei ser votado na Câmara dos Vereadores.

O anúncio foi feito na abertura da primeira sessão do Legislativo em 2022. “Teremos uma tarifa justa para estimular o uso do transporte coletivo”, disse Ulisses Maia, após citar dados do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) que é feito pela primeira vez na cidade. “Teremos um novo e viável sistema de transporte coletivo em Maringá”, frisou.

O PlanMob, por sua vez, indica que o preço da passagem do transporte coletivo em Maringá é considerado caro. Por isso, haveria uma redução no fluxo de passageiros do transporte coletivo, que optam por usar outros modais. O prefeito também citou que está em andamento um estudo de como funciona o segmento. Foi contratada a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para o levantamento que deve ser anunciado em breve, e que também será usado como embasamento para um acordo judicial com a concessionária Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC).

A intenção do prefeito Ulisses Maia, com a redução da tarifa, é aumentar o fluxo de passageiros no sistema de transporte público e diminuir o número de carros e motocicletas nas ruas maringaenses. O presidente da Câmara de Maringá, vereador Mário Hossokawa, concordou com a iniciativa da Prefeitura maringaense, dizendo ser uma situação mais justa.

Logo após o pronunciamento de Ulisses Maia, a sessão foi suspensa e os vereadores se reuniram com o prefeito para ouvir mais detalhes do projeto. Em seguida, a imprensa realizou uma entrevista coletiva com o prefeito.

Também participaram da sessão de hoje no Legislativo secretários municipais, assessores, convidados e imprensa. A sessão não foi aberta ao público como medida de prevenção contra a covid-19. O prefeito Ulisses Maia, que já foi vereador e presidente da Câmara de Maringá, tem por tradição participar de todas as sessões de abertura do ano legislativo.