Tarado que vinha agindo em Maringá é preso pela PM

Um homem, de 26 anos, que vinha praticando atos obscenos na região norte de Maringá, foi preso neste domingo (17), por volta das 10h30 pela equipe do 04º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Os policiais foram chamados para verificar uma denúncia no bairro Vila Esperança. O solicitante informou que o autor estaria com seu órgão genital exposto e praticando atos obscenos na presença de sua mulher e sua filha, uma criança. Na sequência, o autor saiu e não foi mais visto.

No entanto, as equipes saíram em patrulhamento e como já tinham conhecimento de que um homem com as mesmas características estava fazendo os mesmo atos, foram até a casa do suspeito.

No local, os policiais encontraram as roupas utilizadas durante o ato obsceno praticado na semana passada, quando o homem foi filmado se masturbando em frente a uma casa localizada no Jardim Alvorada.



Foi ainda constatado que o autor de 26 anos já possui três passagens pela polícia por crimes desta mesma natureza praticados na cidade de Paranavaí. Ele foi encaminhado à 9ª SDP para as providências cabíveis. O caso será investigado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (NUCRIA).

Informações do Corujão Notícias.

