Tanque de caminhão explode e causa morte de homem; criança fica ferida

Uma explosão causou a morte de um homem de 30 anos na tarde desta terça-feira (5) no pátio de um posto de combustíveis, em Porecatu, norte do Paraná. Uma criança de 11 anos ficou gravemente ferida na situação.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com as informações da corporação, o tanque de um caminhão carregado com óleo vegetal explodiu no momento em que um soldador, identificado como Edgar Aparecido de Abreu, realizava uma manutenção.

O acidente causou a morte do trabalhador. Equipes de socorro foram acionadas, mas nada pôde ser feito, já que ele não apresentava mais sinais vitais.

Um menino que estava com Edgar ficou gravemente ferido devido à explosão. Ele recebeu os primeiros cuidados no local e, na sequência, foi encaminhado para o Hospital Universitário (HU) de Londrina, também no norte do estado.

A instituição de saúde informou que a criança teve 30% do corpo queimado e respira sem a ajuda de aparelhos.

A explosão foi de grandes proporções, visto que residências próximas do posto de combustíveis ficaram danificas. Inclusive, algumas delas tiveram parte do teto destruído.

Uma câmera de segurança registrou o momento da explosão. Assista:

