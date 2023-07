Tamanduá-bandeira é flagrado 'desfilando' em rodovia do PR; assista

Um tamanduá-bandeira parou, literalmente, o trânsito em uma rodovia do Paraná, neste domingo (16). O animal silvestre foi flagrado por um morador "desfilando" enquanto cruzava a PR-961, em Porto Rico, no Oeste do Estado.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o bichinho andando tranquilamente pela pista. Após passar pela rodovia, ele sobe na calçada, entra no matagal e vai embora.

O registro foi feito pelo filho de Alex Fernandes França, que estava no banco do carona enquanto o pai dirigia. Os paranaenses ficaram surpresos com a cena. "Estávamos voltando de Porto Rico e nos deparamos com o tamanduá. Um belo animal. Quando percebemos que ele ia iniciar a travessia, reduzi a velocidade e pedi para o meu filho filmar", contou Alex.

VEJA:

Tamanduá-bandeira

Segundo os biólogos do Instituto Água e Terra (IAT), o tamanduá-bandeira está em risco de extinção. Conforme os profissionais, não é tão comum encontrar a espécie na região.

*Com informações g1.

