Susto: pescador encontra corpos em rio duas vezes, no Paraná

Um pescador encontrou dois corpos no Rio Iguaçu, neste final de semana, na cidade de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. O homem contou à polícia que estava pescando na manhã de sábado (29), quando viu um cadáver e retornou para casa para acionar as autoridades.

Neste domingo (30), o pescador voltou ao local e encontrou um segundo corpo no mesmo ponto do rio, onde pesca semanalmente. “Eu não consegui dormir à noite, é assustador”, afirmou.

Ele lembrou que os corpos dos dois homens estavam enroscados em árvores.

“Vou dar um tempo da pescaria, daqui uns seis meses eu volto. A gente fica com medo, mas precisa seguir a vida”, disse.

Os corpos foram encaminhados para identificação e a polícia investiga se há relação entre os dois casos.

