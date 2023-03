Susto: menina de um ano cai em buraco de 3 metros no Paraná

Da Redação

O resgate ocorreu na noite dessa terça-feira (28)

Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil e da Polícia Militar (PM) foram mobilizadas para atender uma ocorrência na noite dessa terça-feira (28), em Mamborê, município que fica a 135 quilômetros de distância de Maringá, Paraná. Uma criança, de apenas 1 ano e 11 meses, caiu em um buraco que tem aproximadamente 3 metros de profundidade e 20 centímetros de diâmetro.

Conforme os bombeiros, foi necessário fazer uma tubulação no local para a menina poder ter acesso a oxigênio. O trabalho de retirada da vítima do buraco contou com o apoio de uma escavadeira, que pertence à Prefeitura de Mamborê.

Ainda segundo as equipes de resgate, foi preciso também realizar escavações manuais para a criança ser retirada do local. Como ela caiu em pé no buraco, não sofreu lesões.

Os agentes levaram cerca de 1h20 para resgatar a vítima.

