Susto: carreta carregada com refrigerantes pega fogo na PR-445

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada por volta das 20h desta segunda-feira (29), após uma carreta carregada com refrigerantes pegar fogo na rodovia PR-445, no distrito de Guaravera, no Norte do Paraná.

De acordo com informações, a carreta Scania R450 com placas de Cambé seguia pela rodovia, sentido trevo de Guaravera a Tamarana, quando o condutor ouviu um barulho e, de imediato, percebeu que o veículo começou a pegar fogo.

O caminhoneiro encostou o veículo no acostamento da pista e acionou as autoridades. A carreta estava carregada com refrigerantes e, devido às chamas, parte da carga derramou na rodovia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido com o acidente.

As causas do incêndio não foram informadas.

