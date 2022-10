Susto: bebê de sete meses cai da cama e mobiliza socorro

Da Redação

Um bebê de sete meses caiu da cama e precisou ser atendido por uma equipe do Siate e o médico do Samu, nesta terça-feira (18), na zona leste de Londrina. A mãe da criança relata que tudo aconteceu muito rápido e ela estava lavando roupa no fundo da casa quando ouviu o filho chorar. As informações são do site Tarobá News.

“Escutei o choro dele e fui mais do que depressa. Me arranhei até. Cheguei, ele tava caído no chão, a hora que peguei ele, tava meio molinho. Me desesperei e liguei para minha vizinha, aí ela ligou para o pessoal [socorristas] e vieram”, disse Ana Paula Rodrigues.

Segundo a mãe, o bebê estava na cama dela, com proteção ao redor. Ela desconfia que ele tenha empurrado o protetor e caído.

“A criança fez um hematoma, clássico galo, mas é bastante importante pela intensidade da queda da criança. Quando isso ocorre em casa, é importante observar se a criança mudou o comportamento, com vômitos de repetição, mais molinha, chorosa, essas são as características que a criança demonstra quando algo não está certo. Ou se ela desmaia e permanece assim. Aqui foi tudo tranquilo”, explicou o médico do Samu, Raul Campos.

Acompanhado pela mãe, o bebê foi encaminhado pelos socorristas ao Hospital Infantil para ficar em observação.

