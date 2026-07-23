Suspensão de ônibus rompe e trabalhador morre esmagado às margens da BR-277, no Paraná

Acidente ocorreu na noite de quarta-feira (22), em Laranjeiras do Sul. Vítima de 34 anos realizava a manutenção do veículo

Um borracheiro de 34 anos morreu na noite desta quarta-feira (22) após ter a cabeça prensada entre a carroceria e o pneu de um ônibus intermunicipal. O acidente de trabalho ocorreu às margens da rodovia BR-277, na cidade de Laranjeiras do Sul, região Centro-Oeste do Paraná.

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De acordo com relatos de testemunhas, o profissional foi acionado para realizar a troca do pneu traseiro do veículo. Durante os procedimentos de manutenção, uma das mangueiras de ar do sistema de suspensão se rompeu. Com a súbita perda de pressão, a carroceria e a caixa de roda desceram bruscamente, causando graves lesões por esmagamento na região da cabeça e da coluna do trabalhador.

Vídeos gravados por pessoas que presenciaram a cena e que circularam pelas redes sociais mostram o esforço coletivo de passageiros e outros motoristas que trafegavam pelo trecho na tentativa de içar o ônibus para liberar a vítima. O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas conseguiram retirar o homem e realizaram manobras de reanimação no local, mas ele não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado.

A área foi isolada para os trabalhos de perícia e investigação, contando com a presença de agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica. Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade da vítima nem o nome da empresa responsável pelo transporte. As causas exatas e as circunstâncias da falha mecânica que resultou na tragédia continuam sob investigação policial.