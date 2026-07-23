Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TRAGÉDIA

Suspensão de ônibus rompe e trabalhador morre esmagado às margens da BR-277, no Paraná

Acidente ocorreu na noite de quarta-feira (22), em Laranjeiras do Sul. Vítima de 34 anos realizava a manutenção do veículo

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 14:50:57 Editado em 23.07.2026, 14:50:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Suspensão de ônibus rompe e trabalhador morre esmagado às margens da BR-277, no Paraná
Autor Foto: PMPR

Um borracheiro de 34 anos morreu na noite desta quarta-feira (22) após ter a cabeça prensada entre a carroceria e o pneu de um ônibus intermunicipal. O acidente de trabalho ocorreu às margens da rodovia BR-277, na cidade de Laranjeiras do Sul, região Centro-Oeste do Paraná.

📰 LEIA MAIS: Comerciante usa rodo e chinelo para expulsar ladrão de mercado no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com relatos de testemunhas, o profissional foi acionado para realizar a troca do pneu traseiro do veículo. Durante os procedimentos de manutenção, uma das mangueiras de ar do sistema de suspensão se rompeu. Com a súbita perda de pressão, a carroceria e a caixa de roda desceram bruscamente, causando graves lesões por esmagamento na região da cabeça e da coluna do trabalhador.

Vídeos gravados por pessoas que presenciaram a cena e que circularam pelas redes sociais mostram o esforço coletivo de passageiros e outros motoristas que trafegavam pelo trecho na tentativa de içar o ônibus para liberar a vítima. O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas conseguiram retirar o homem e realizaram manobras de reanimação no local, mas ele não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado.

A área foi isolada para os trabalhos de perícia e investigação, contando com a presença de agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica. Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade da vítima nem o nome da empresa responsável pelo transporte. As causas exatas e as circunstâncias da falha mecânica que resultou na tragédia continuam sob investigação policial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente BR 277 BRASIL Laranjeiras do Sul morte segurança transporte
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV