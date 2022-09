Suspeitos ignoram ordem de parada e jogam carro contra viatura no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A PM informou que efetuou três tiros contra o veículo com o intuito de parar os fugitivos

Nesta segunda-feira (19), três suspeitos foram presos após ignorarem uma ordem de parada da Polícia Militar (PM) e fugirem da abordagem. O caso aconteceu em Maringá, Norte do Estado do Paraná.

continua após publicidade .

Conforme a polícia, o carro em que os suspeitos estavam era monitorado pelo serviço de inteligência da corporação. Ao ser abordado pela equipe, o motorista jogou o carro em direção a viatura e iniciou uma fuga.

LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão entre caminhão e moto na PR-466

continua após publicidade .

A PM informou que efetuou três tiros contra o veículo com o intuito de parar os fugitivos, mas a fuga só terminou quando o automóvel atingiu um carro que estava estacionado no cruzamento da Avenida Arthur Thomas com a Avenida Paraná, na Zona 01.

Os suspeitos, dois homens e uma mulher, foram encaminhados para a delegacia. A equipe de reportagem do g1 Paraná apurou que um dos envolvidos já havia sido preso em outra ocasião.

A Polícia Militar do Paraná não divulgou por quais motivos o carro dos envolvidos era monitorado pela inteligência. Não há informações, também, se houve feridos na perseguição.

continua após publicidade .





Fonte: Informações do g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News