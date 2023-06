Suspeitos de matar mulher em cemitério do PR são procurados; veja

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, nesta terça-feira (13/6), as fotos dos dois suspeitos de assassinar Karolliny Bruna da Conceição de Lima. A jovem foi morta a tiros dentro de uma agência funerária, enquanto aguardava a liberação do corpo da sogra.

continua após publicidade

O crime aconteceu no último dia 12 de janeiro, no escritório do serviço funerário de Curitiba, capital do Paraná. O local fica localizado dentro de um cemitério da cidade. De acordo com informações, a mulher era alvo dos bandidos e foi atingida por pelo menos 13 tiros.

- RELEMBRE: Mulher é assassinada dentro de agência funerária no Paraná

continua após publicidade

Conforme a investigação, o marido de Karolliny Bruna possui histórico de tráfico de drogas e o crime teria sido cometido pela dupla por vingança, devido algumas dívidas não resolvidas do homem.

O companheiro da vítima estava no local no momento do homicídio, se escondeu atrás de um sofá e não foi atingido por nenhum disparo. Outras famílias, que não possuem ligação com o caso, também estavam na funerária e saíram ilesas.

Os suspeitos, que são considerados foragidos são:

continua após publicidade

Diego Adam dos Santos Custodio;

Foto por Reprodução





Mizael de Assis Cardoso.

Foto por Reprodução

continua após publicidade





*Com informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News