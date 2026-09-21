Suspeitos de matar jovem com facadas na cabeça são presos no Paraná
Prisão foi realizada em ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar
A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em ação conjunta com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu dois homens envolvidos em um homicídio e uma tentativa de homicídio. A ação aconteceu na noite da última sexta-feira (18), em Luiziana, na região Centro-Oeste do Estado.
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A ocorrência teve início após Valter Gomes de Oliveira, de 27 anos, dar entrada no Hospital Municipal de Luiziana, onde foi constatado o óbito.
“A vítima apresentava ferimentos provocados por arma branca. No mesmo contexto, o irmão do homem foi localizado com ferimentos na cabeça e no braço”, disse o delegado da PCPR Nilson Rodrigues.
As equipes iniciaram as diligências para identificar os envolvidos. Durante as buscas, dois envolvidos foram localizados e presos.
Um canivete com vestígios de sangue também foi apreendido durante a abordagem de um dos suspeitos.
As informações coletadas com as vítimas e testemunhas auxiliaram na identificação dos envolvidos e no direcionamento das diligências.
Os dois homens foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde o flagrante foi ratificado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.
DENÚNCIAS
A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.
Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.