Suspeitos de matar advogado após briga por cachorro são presos

Um homem e o filho dele foram presos na última sexta-feira (21), em Piracicaba (SP), suspeitos de envolvimento na morte de um advogado e ex-vereador de 65 anos. O crime ocorreu em dezembro do ano passado, em São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná, após uma discussão sobre um cachorro.

Os suspeitos pela morte de Jardel Costa Melo tiveram o paradeiro descoberto depois que a Polícia Civil do Paraná (PC-PR) identificou o posto de combustíveis onde os dois abasteceram a caminhonete durante a fuga.



Eles foram detidos na casa em que residiam no bairro Jardim Monumento. No imóvel, também foi localizada e apreendida a caminhonete utilizada na fuga da dupla do Paraná para Piracicaba.

A Polícia Civil de Piracicaba informou que recebeu informações das equipes paranaenses de que os suspeitos estariam na cidade, onde já teriam morado há alguns anos.

Relembre o caso

O advogado foi morto a tiros em São Jerônimo da Serra, norte do Paraná, após se envolver em uma discussão sobre um cachorro, de acordo com a Polícia Militar (PM-PR).

Conforme apuração da Polícia Civil do Paraná (PC-PR), a briga aconteceu porque o cachorro da família do suspeito avançou contra a vítima, Jardel Costa Melo. O caso aconteceu no dia 15 de dezembro de 2024, na Avenida Augusto Lopes.

Conforme o registro da Polícia Militar, o desentendimento começou entre o advogado e um jovem de 22 anos. Durante a briga, o pai do jovem, um homem de 51 anos, foi até o endereço para intervir. As informações são do G1.



