Suspeitos de chacina por dívida no PR entram na lista de procurados da Interpol

Os investigados Antônio Buscariollo, de 66 anos, e seu filho, Paulo Ricardo Costa Buscariollo, de 22 anos, foram incluídos oficialmente na Difusão Vermelha da Interpol, a lista dos criminosos mais procurados do mundo. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Paraná nesta segunda-feira (6). Pai e filho são considerados foragidos da Justiça desde agosto de 2025, suspeitos de assassinarem quatro homens em uma emboscada motivada por uma cobrança de dívida na cidade de Icaraíma, localizada no noroeste do Paraná. Com a medida, deferida pelo Poder Judiciário e viabilizada pela Polícia Federal, as autoridades paranaenses assumem o compromisso de formalizar o pedido de extradição caso a dupla seja localizada em território estrangeiro.

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O crime aconteceu após as vítimas Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso viajarem de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, até o Paraná para dar suporte a Alencar Gonçalves de Souza. O grupo pretendia cobrar uma dívida de R$ 255 mil referente à venda de uma propriedade rural para a família Buscariollo, dividida em dez notas promissórias que nunca foram pagas. Após serem vistos juntos pela última vez em uma panificadora local no dia 5 de agosto do ano passado, os quatro homens desapareceram. Na ocasião, pai e filho chegaram a prestar depoimento à polícia, negando envolvimento com os cobradores, mas fugiram com toda a família logo após serem liberados da delegacia.





Foto: Reprodução/pc-pr Foto: Reprodução/pc-pr

As investigações avançaram em setembro de 2025 com a descoberta do veículo das vítimas, que havia sido ocultado e enterrado dentro de um bunker coberto por lona em uma área de mata fechada. O automóvel apresentava marcas de tiros, vestígios de sangue e vidros quebrados. Dias depois, os corpos dos quatro homens foram encontrados enterrados em uma vala a cerca de 650 metros de distância do local onde a picape foi localizada, apresentando perfurações causadas por disparos de arma de fogo. O caso segue sob sigilo.

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Em nota, o advogado de defesa dos Buscariollo declarou receber a notícia da Interpol com preocupação, argumentando que há pedidos pendentes de revogação da prisão e que o pleno exercício da ampla defesa estaria comprometido devido à falta de acesso integral aos autos documentados.

