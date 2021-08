Suspeitos de assalto batem carro e deixam motorista ferido

Da Redação

Uma câmera de segurança flagrou o grave acidente que deixou um empresário ferido em um cruzamento de Curitiba. Em fuga, o veículo Fiorino fura a preferencial e atinge um automóvel que nada tinha a ver com a situação. O caso aconteceu nesta sexta-feira (27).

No vídeo, é possível perceber que a Fiorino ultrapassa um automóvel Gol e bate com força no Peugeot. Logo em seguida, uma viatura da Polícia Militar chega em velocidade já reduzida.

Segundo a Polícia Militar (PM), a perseguição começou após um roubo no bairro Xaxim. Um dos suspeitos foi preso, porém outros dois conseguiram fugir de provocarem antes do acidente.

Durante a perseguição, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido com os disparos.

Dois suspeitos foram atendidos pelo Siate no local por causa do acidente. Já o motorista atingido foi levado de helicóptero ao pronto-socorro.

Na Fiorino, a PM encontrou duas armas, que foram apreendidas.

