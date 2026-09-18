Suspeitos de ameaçar moradores morrem em troca de tiros com a Polícia Militar

Imóvel alvo da abordagem funcionava como ponto de apoio para atividades ilícitas; policiais apreenderam dois revólveres e três tabletes de maconha

Dois homens morreram após um confronto armado com a Polícia Militar (PM) na tarde desta sexta-feira (18), no município de Tamarana. A troca de tiros aconteceu em uma residência localizada na Rua Messias Ferraz Martins, no bairro Jardim Esperança, depois que as equipes de segurança foram ao endereço para verificar denúncias de que suspeitos armados estariam ameaçando moradores da região.

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Conforme as informações repassadas pelas autoridades, o imóvel já vinha sendo monitorado por suspeita de funcionar como um ponto de apoio para o tráfico de drogas e para a comercialização ilegal de armas de fogo. Durante a tentativa de abordagem policial, os ocupantes da casa atiraram contra as equipes, que reagiram à agressão. Socorristas chegaram a ser acionados para prestar atendimento, mas os dois indivíduos não resistiram aos ferimentos e morreram no local do confronto.

Após o fim da ocorrência, a área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica e da Polícia Civil, que realizaram a perícia e liberaram os corpos para recolhimento ao Instituto Médico-Legal (IML). No interior da residência, os agentes de segurança localizaram e apreenderam dois revólveres e três tabletes de maconha.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia havia apurado que um dos mortos era natural de outro município e tinha se instalado no bairro recentemente. A identidade do segundo envolvido na troca de tiros ainda segue sob investigação dos órgãos competentes.

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