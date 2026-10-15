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Suspeito morre em troca de tiros com a PM em Londrina

Ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (15); identidade do indivíduo e motivação da ação ainda não foram confirmadas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Suspeito morre em troca de tiros com a PM em Londrina
Autor Foto: Colaboração TNOnline

Um homem morreu após um confronto com a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (15), na Rua Avinhado, localizada na zona norte de Londrina. As equipes da corporação permanecem no local para o atendimento da ocorrência e o isolamento da área.

- LEIA MAIS: Homem investigado por série de furtos a veículos e residências é preso pela Polícia Civil

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Até a publicação desta reportagem, as autoridades não haviam divulgado a identidade do indivíduo ou detalhes sobre as circunstâncias que levaram à intervenção armada.

Como o caso ainda segue em andamento, a dinâmica do tiroteio e novas informações oficiais devem ser liberadas pela polícia nas próximas horas.

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