Suspeito morre em confronto com a Rotam após fugir e invadir casas em Londrina

Um homem morreu em um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (27), no Residencial Bem Viver, na zona norte de Londrina. O suspeito foi baleado por equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) após fugir de uma abordagem, tentar escapar pelo bairro e invadir residências da região.

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De acordo com a corporação, os policiais tentaram abordar o indivíduo, que estava armado. Ele desobedeceu à ordem de parada e iniciou a fuga a pé. Na tentativa de despistar os militares, o homem começou a entrar em diversas casas, o que levou as equipes de segurança a montarem um cerco policial com o reforço de viaturas adicionais.

Ao ser localizado no interior de um dos imóveis, o suspeito novamente se recusou a acatar as ordens para se entregar. Houve uma troca de tiros com as equipes e o homem acabou sendo baleado. O socorro médico chegou a ser acionado, mas o indivíduo morreu no local da ocorrência. Os órgãos competentes foram chamados para realizar a perícia e o recolhimento do corpo.

Durante a ação, os policiais apreenderam os materiais que estavam em posse do suspeito. Foram recolhidos uma pistola calibre 9 milímetros, seis munições, cerca de seis gramas de cocaína e um aparelho celular, que foram encaminhados à delegacia para o registro da ocorrência.