Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
POLICIAL

Suspeito morre em confronto com a Rone e polícia apreende 500 kg de maconha no PR

Ele reagiu à abordagem com disparos de arma de fogo e foi neutralizado pelos agentes

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 22:11:19 Editado em 08.06.2026, 22:11:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Suspeito morre em confronto com a Rone e polícia apreende 500 kg de maconha no PR
Autor Após o confronto, os policiais isolaram o local para o trabalho da perícia e encontraram grande quantidade de drogas dentro da residência - Foto: Reprodução/Cristiano Vaz/Banda B

Um suspeito de tráfico de drogas morreu em confronto com policiais da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) na tarde desta segunda-feira (08) em Araucária (PR), na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Durante a ação, as equipes apreenderam aproximadamente 500 quilos de maconha em residência no bairro Fazenda Velha. O suspeito reagiu à abordagem com disparos de arma de fogo e foi neutralizado pelos agentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

O confronto aconteceu na Rua Celeste Zeni Cantador. Segundo a Polícia Militar (PM), a operação teve início ainda pela manhã após informações sobre carregamento de drogas que estaria sendo transportado pela BR-277, vindo de Campo Mourão com destino a Curitiba. Os policiais tentaram interceptar o veículo suspeito na rodovia, sem sucesso. As investigações continuaram ao longo do dia até que os agentes identificaram um automóvel que teria sido utilizado para transportar a carga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

O veículo foi localizado no bairro Fazenda Velha, em Araucária, levando os policiais até residência ligada ao proprietário. Quando a equipe realizou a abordagem, o suspeito não obedeceu às ordens policiais e reagiu. "Foi tentado realizar a abordagem a esse suspeito, o qual acabou não acatando a voz da abordagem e reagiu com disparos de arma de fogo. Então, foi necessário ser feito o revide por partes policiais para neutralizar a ação do suspeito", explicou o tenente Feltrin, da RONE.

Após o confronto, os policiais isolaram o local para o trabalho da perícia e encontraram grande quantidade de drogas dentro da residência. Havia diversos fardos de maconha, além de outros entorpecentes que ainda seriam identificados. Segundo o tenente Feltrin, a quantidade encontrada indica que a droga foi levada ao local em mais de uma viagem. "A gente tem certeza que esse indivíduo que confrontou com a nossa equipe estava fazendo a guarda ou depósito dessa droga. Pela quantidade de drogas ali, percebe-se que não foi trazido em um único carregamento", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O corpo do suspeito foi enviado à Polícia Científica. A droga apreendida foi encaminhada para a delegacia de Araucária. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) esteve no local e apreendeu celulares e documentos encontrados na residência. A PCPR deve investigar o caso para identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso.

As informações são do portal Banda B, parceiro do TNOnline

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Araucária drogas Rone tráfico
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV