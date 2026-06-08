Suspeito morre em confronto com a Rone e polícia apreende 500 kg de maconha no PR

Um suspeito de tráfico de drogas morreu em confronto com policiais da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) na tarde desta segunda-feira (08) em Araucária (PR), na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Durante a ação, as equipes apreenderam aproximadamente 500 quilos de maconha em residência no bairro Fazenda Velha. O suspeito reagiu à abordagem com disparos de arma de fogo e foi neutralizado pelos agentes.

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O confronto aconteceu na Rua Celeste Zeni Cantador. Segundo a Polícia Militar (PM), a operação teve início ainda pela manhã após informações sobre carregamento de drogas que estaria sendo transportado pela BR-277, vindo de Campo Mourão com destino a Curitiba. Os policiais tentaram interceptar o veículo suspeito na rodovia, sem sucesso. As investigações continuaram ao longo do dia até que os agentes identificaram um automóvel que teria sido utilizado para transportar a carga.



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O veículo foi localizado no bairro Fazenda Velha, em Araucária, levando os policiais até residência ligada ao proprietário. Quando a equipe realizou a abordagem, o suspeito não obedeceu às ordens policiais e reagiu. "Foi tentado realizar a abordagem a esse suspeito, o qual acabou não acatando a voz da abordagem e reagiu com disparos de arma de fogo. Então, foi necessário ser feito o revide por partes policiais para neutralizar a ação do suspeito", explicou o tenente Feltrin, da RONE.

Após o confronto, os policiais isolaram o local para o trabalho da perícia e encontraram grande quantidade de drogas dentro da residência. Havia diversos fardos de maconha, além de outros entorpecentes que ainda seriam identificados. Segundo o tenente Feltrin, a quantidade encontrada indica que a droga foi levada ao local em mais de uma viagem. "A gente tem certeza que esse indivíduo que confrontou com a nossa equipe estava fazendo a guarda ou depósito dessa droga. Pela quantidade de drogas ali, percebe-se que não foi trazido em um único carregamento", afirmou.

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O corpo do suspeito foi enviado à Polícia Científica. A droga apreendida foi encaminhada para a delegacia de Araucária. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) esteve no local e apreendeu celulares e documentos encontrados na residência. A PCPR deve investigar o caso para identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso.

As informações são do portal Banda B, parceiro do TNOnline