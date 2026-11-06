Suspeito morre e dois policiais ficam feridos em confronto no Paraná
Homem disparou com uma espingarda contra os agentes que verificavam pedido de socorro de uma mulher
Uma ocorrência de violência doméstica terminou em confronto armado entre um homem e equipes da Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (6), em Telêmaco Borba (PR). O suspeito morreu no local e dois policiais militares ficaram feridos, sendo um deles em estado grave.
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A situação foi registrada na Rua Diamante, próximo à Rua Água Marinha, na região da Área 10. Conforme informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada após vizinhos ouvirem uma mulher pedindo socorro. As equipes foram até o endereço para verificar a denúncia.
Durante a intervenção, o homem teria disparado contra os policiais, dando início à troca de tiros. Dois agentes foram atingidos. Um sofreu ferimentos leves, enquanto o outro ficou gravemente ferido.
Conforme o Atento a Rede, os policiais receberam os primeiros atendimentos de equipes da própria corporação e foram encaminhados para atendimento médico. Devido à gravidade do quadro, um dos agentes precisou ser transferido pelo Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para Ponta Grossa.
O homem também foi atingido pelos disparos e morreu no local, conforme constatado pela equipe do Samu. Segundo informações preliminares, ele era caçador e estava armado com uma espingarda, que foi apreendida.
A área foi isolada para os procedimentos de segurança e investigação. Equipes da Guarda Municipal também prestaram apoio à ocorrência. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia e os demais procedimentos.
Com informações do portal aRede