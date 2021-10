Da Redação

Suspeito foge, sobe em telhado e causa confusão no PR

Na tarde deste domingo (10), um homem subiu no telhado de uma residência para fugir de populares. O rapaz é conhecido por furtar imóveis na região. Conforme testemunhas, o suspeito subiu sobre a casa porque algumas pessoas o reconheceram e deram início a uma perseguição. O caso foi registrado no cruzamento das ruas Penteado de Almeira com a Prefeito Brasílio Ribas, área central de Ponta Grossa.

O rapaz, que não teve a identidade revelada, jogou telhas e pedras nas autoridades policiais. O telhado está todo quebrado e viaturas cercaram a região. Equipes do Corpo de Bombeiros e da PM tentam negociar com o suspeito.

Ana é moradora da região e relatou que o homem já jogou pedra inclusive nos vizinhos. Além disso, "ele já quebrou chaminé e boa parte do telhado. Ele está com um tijolo na mão", explicou.

As informações são de aRede.