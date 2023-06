Suspeito foge da PM, bate carro e é preso no Noroeste do Paraná; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), na noite desta terça-feira (20), após fugir de uma abordagem. Durante a fuga, o suspeito bateu o carro contra um estabelecimento comercial da cidade de Paiçandu, no Noroeste do Estado.

Câmeras de segurança flagraram o momento da batida e da prisão do homem. Assista no final da matéria.

De acordo com informações do portal RicMais, os policiais militares realizavam um patrulhamento de rotina, quando perceberam que o motorista fugiu em alta velocidade ao ver a viatura. Após isso, uma perseguição se iniciou.

Nas imagens de segurança é possível ver o momento em que o motorista perde o controle da direção e bate o carro contra a parede do comércio. Na sequência, ele se entrega para a polícia e é abordado pelas autoridades no chão.

Conforme a PMPR, o homem possui passagens por tráfico de drogas. Durante revista, os militares encontraram e apreenderam três tabletes de maconha. A suspeita é que ele estaria fazendo entregas da droga na região.

Veja o flagrante:

