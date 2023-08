Suspeito em fuga abandona namorada grávida com maconha no PR

Siga o TNOnline no Google News

Após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-272, no Paraná, um suspeito em fuga abandonou a namorada grávida com uma carga de 99 quilos de maconha. A gestante, que está com cerca de dois meses, acabou sendo presa.

O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (17), quando os policiais abordaram, na cidade de Terra Roxa, o motorista de um Volkswagen Voyage. O homem desobedeceu e fugiu por diversos quilômetros, até que colidiu o carro em um buraco numa estrada de terra.

Após a colisão, o homem saiu correndo e abandonou a namorada no veículo. Ele se escondeu em uma área de mata e não foi localizado. A mulher tentou fugir, mas foi rapidamente detida pelas autoridades.

A gestante informou aos PRFs que veio junto com o namorado de Barigui, São Paulo, para buscar a droga na cidade de Guaíra, no Paraná. Ela foi presa e poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Terra Roxa.

