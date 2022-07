Suspeito é linchado por pedestres após tentar furtar bicicleta

Da Redação

O fato foi registrado na Avenida Marechal Floriano Peixoto

Na madrugada deste sábado (9), um homem ficou ferido após tentar furtar uma bicicleta e ser linchado por pessoas que passavam pelo local do crime. O fato foi registrado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nas proximidades do limite entre Curitiba e São José dos Pinhais, no Paraná.

“Povo já está saturado de canalhice de vagabundo”, disse para a Banda Bum morador que ajudou o suspeito depois das agressões dos pedestres

De acordo com esse morador da região, o suspeito pediu socorro quando viu que parte da população iria agredi-lo. No entanto, ele quase foi atropelado por um carro.

Ele foi agredido, sofreu uma fratura na perna e teve que ser encaminhado ao Hospital Cajuru. Os agressores dele fugiram.

