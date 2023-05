Suspeito de violentar paciente, técnico de enfermagem é preso no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os laudos periciais estão em análise

Um técnico de enfermagem, de 33 anos, foi preso na quarta-feira (3), suspeito de estuprar uma paciente no Hospital Cristo Rei, em Ibiporã, no norte do Paraná. De acordo com o delegado Vitor Dutra, os abusos ocorreram em 12 de maio de 2022 após uma jovem, de 20 anos, buscar atendimento porque havia se acidentado uma semana antes. A reportagem é do g1.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Enfermeiro de Marilândia do Sul é investigado por importunação sexual

No dia do ocorrido, familiares tentaram contato com a jovem e ligaram para polícia. Ao chegar no pronto socorro, os agentes encontraram a vítima no fundo da unidade sozinha, sem monitoração, com a calça amarrotada, com marcas de mão no quadril e sinais de estupro.

continua após publicidade .

"Havia sangramento nas partes íntimas, na calcinha e lençóis. Foi solicitado uma perícia inicial ao IML [...] foram encontrados sêmen na calcinha e na vítima o que fez com que reforçasse o crime de estupro dentro do hospital", explicou o delegado.

Os laudos periciais estão em análise. Segundo Vitor Dutra, a vítima não conhecia o suspeito. A jovem está passando por tratamento psicológico.

Siga o TNOnline no Google News