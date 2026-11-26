Seis das sete aves resgatadas pela Polícia Ambiental no Conjunto Vivi Xavier estavam trancadas em uma caixa, sem água, comida ou ventilação

Um homem foi preso na quarta-feira (25) por venda ilegal de animais silvestres e maus-tratos no Conjunto Vivi Xavier, em Londrina. Ao todo, sete papagaios-verdadeiros foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental, e o suspeito recebeu duas multas que somam R$ 21 mil.

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A operação começou após uma denúncia anônima informar que um homem entregaria um papagaio a um comprador em uma rua do bairro e que teria outras aves guardadas para comercialização. Ao chegarem ao endereço, os policiais viram o suspeito tentar sair andando e deixar uma caixa pequena para trás assim que percebeu a viatura.

Abordado pela equipe, ele confirmou que aguardava um comprador para entregar o papagaio-verdadeiro que estava dentro da caixa. Em um primeiro momento, negou ter outros animais em casa. No entanto, durante o registro da ocorrência, entrou em contradição ao falar sobre o próprio endereço e acabou revelando que mantinha mais seis aves na residência do pai, que não estava no imóvel.

Com a autorização do suspeito, duas equipes foram até a casa e encontraram os outros seis papagaios-verdadeiros em situação de maus-tratos. Os animais estavam presos dentro de uma caixa fechada, em um quarto sem nenhuma ventilação, sem água e sem alimento.

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Todas as sete aves apreendidas foram levadas ao Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS), no Hospital Veterinário da Unifil, para receber atendimento. Além de responder na Justiça pela venda irregular e pelos maus-tratos, o homem foi multado em R$ 3.500 pela comercialização sem autorização e em R$ 17.500 pelos maus-tratos aos animais.