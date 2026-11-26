Suspeito de vender papagaios é preso e multado em R$ 21 mil em Londrina
Seis das sete aves resgatadas pela Polícia Ambiental no Conjunto Vivi Xavier estavam trancadas em uma caixa, sem água, comida ou ventilação
Um homem foi preso na quarta-feira (25) por venda ilegal de animais silvestres e maus-tratos no Conjunto Vivi Xavier, em Londrina. Ao todo, sete papagaios-verdadeiros foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental, e o suspeito recebeu duas multas que somam R$ 21 mil.
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A operação começou após uma denúncia anônima informar que um homem entregaria um papagaio a um comprador em uma rua do bairro e que teria outras aves guardadas para comercialização. Ao chegarem ao endereço, os policiais viram o suspeito tentar sair andando e deixar uma caixa pequena para trás assim que percebeu a viatura.
Abordado pela equipe, ele confirmou que aguardava um comprador para entregar o papagaio-verdadeiro que estava dentro da caixa. Em um primeiro momento, negou ter outros animais em casa. No entanto, durante o registro da ocorrência, entrou em contradição ao falar sobre o próprio endereço e acabou revelando que mantinha mais seis aves na residência do pai, que não estava no imóvel.
Com a autorização do suspeito, duas equipes foram até a casa e encontraram os outros seis papagaios-verdadeiros em situação de maus-tratos. Os animais estavam presos dentro de uma caixa fechada, em um quarto sem nenhuma ventilação, sem água e sem alimento.
Todas as sete aves apreendidas foram levadas ao Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS), no Hospital Veterinário da Unifil, para receber atendimento. Além de responder na Justiça pela venda irregular e pelos maus-tratos, o homem foi multado em R$ 3.500 pela comercialização sem autorização e em R$ 17.500 pelos maus-tratos aos animais.