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ARAUCÁRIA

Suspeito de tráfico conhecido como “terror” de cidade do Paraná morre em confronto com o Bope

Moradores relatavam que criminoso agia com violência e bloqueava ruas para impedir o trabalho da polícia no bairro Campina da Barra.

Escrito por Da Redação
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Suspeito de tráfico conhecido como “terror” de cidade do Paraná morre em confronto com o Bope
Autor Foto: Cristiano Vaz/Banda B/Reprodução

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, apontado por moradores como de alta periculosidade e conhecido como o "terror" da região, morreu após um confronto com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na noite de sexta-feira (28), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A ocorrência foi no bairro Campina da Barra.

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A ação fez parte de uma operação do Comando de Missões Especiais (CME), que mobilizou cerca de 160 policiais e 60 viaturas em diversos pontos de Curitiba e RMC. Segundo o tenente-coronel Cezar Hoinatski, do Bope, as equipes receberam denúncias de que o suspeito teria retomado atividades ligadas ao tráfico.

Durante o patrulhamento, os policiais tentaram abordar o homem. De acordo com a PM, ele estava armado, reagiu e atirou contra a equipe, iniciando uma troca de tiros. O suspeito foi atingido e o socorro foi acionado, mas os profissionais constataram a morte no local.

Moradores da região relataram que o homem tinha antecedentes criminais e costumava dificultar o trabalho da polícia, chegando a usar carros estacionados no meio da rua para bloquear a passagem de viaturas. O comandante do Bope destacou que a operação visava combater o tráfico e a criminalidade no bairro. O caso será investigado pelas autoridades e passará por perícia.

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As informações são do site Banda B, parceiro do TNOnline.


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Araucária BOPE CONFRONTO POLICIAL Crimes na Região operações policiais trafico de drogas
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