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Suspeito de tentar colocar meninas à força em veículo é preso no PR

Vítimas de 10 e 12 anos conseguiram fugir e pedir ajuda em um comércio local; suspeito de 48 anos tinha mandado de prisão preventiva em aberto

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 19:49:09 Editado em 11.05.2026, 19:49:03
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Suspeito de tentar colocar meninas à força em veículo é preso no PR
Autor Foto: Divulgação Polícia Civil do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente, na manhã desta segunda-feira (11), um homem de 48 anos suspeito de tentar atrair duas crianças para dentro de seu veículo no município de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. O indivíduo foi alvo de um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da cidade e é investigado pela prática do crime de tentativa de estupro de vulnerável. A captura ocorreu após diligências apontarem que ele abordou as vítimas, de 10 e 12 anos, em via pública.

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De acordo com o delegado Gabriel Caldeira, que conduz as investigações, o suspeito abordou as meninas utilizando o pretexto de realizar uma "oração gostosa" para convencê-las a entrarem no automóvel. Assustadas com a situação, as crianças conseguiram escapar e correram até um estabelecimento comercial próximo em busca de ajuda. Os funcionários do local perceberam o que estava acontecendo, intervieram rapidamente e conseguiram afugentar o agressor antes que ele consumasse o ato.

A partir do conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou o processo de apuração e conseguiu identificar o homem. O levantamento revelou que o suspeito já possui um histórico criminal extenso, respondendo a processos anteriores pelos crimes de homicídio e roubo. Após o deferimento da prisão pela Justiça, as equipes localizaram o investigado, que foi detido e encaminhado ao sistema penitenciário. A instituição aproveitou a resolução do caso para reforçar a importância da colaboração da sociedade na proteção de crianças e mulheres, lembrando que denúncias sobre violências e abusos podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

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criança direitos humanos Piraquara polícia civil segurança virulência
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