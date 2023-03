Suspeito de roubos no PR é baleado após ameaçar policiais com faca

Da Redação

Um outro homem que estava com ele conseguiu fugir

Um suspeito de praticar diversos roubos na área central de Curitiba, capital do Paraná, foi baleado por agentes da Polícia Militar (PM), durante a madrugada desta quinta-feira (02). O homem teria ameaçado os policiais com uma faca. Ele foi atingido por dois tiros.

De acordo com informações apuradas pela RICtv, o suspeito é responsável por um série de assaltos no Centro Histórico, no bairro São Francisco e também na região central da cidade. Ele foi abordado em uma bicicleta. Um outro homem que estava com ele conseguiu fugir.

Após ser atingido pelos disparos de arma de fogo, o suspeito foi encaminhado para o Hospital Evangélico em estado grave. As vítimas dos assaltos foram chamadas até a delegacia, para prestar depoimento sobre o crimes.





Fonte: Informações RicMais.

