Suspeito de roubo morre em confronto armado com a polícia, em Maringá

O confronto aconteceu na manhã desta terça-feira (21)

Um confronto armado resultou na morte de um homem na manhã desta terça-feira (21), em Maringá, Paraná. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a pessoa que morreu teria roubado um veículo Fiat/Touro no Jardim Alamar.

Ainda conforme as autoridades, um cerco foi feito para tentar encontrar o assaltante e, assim que ele foi visto, a PM realizou um acompanhamento tático.

Durante a perseguição, o criminoso capotou o carro roubado e se escondeu em um fundo de vale, no final da Avenida Carlos Borges, no conjunto Atami. A polícia contou com a ajuda de um cão farejador para encontrar o suspeito, que estava escondido atrás de uma árvore.

Segundo a PM, o homem teria efetuado disparos contra a equipe do Choque, que revidou e atingiu o suspeito com três disparos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, quando os socorristas chegaram, o indivíduo já estava morto.

Nenhum policial ficou ferido.



O carro roubado foi recuperado, mas estava destruído por conta do capotamento. A vítima do roubo estava na delegacia e contou que foi surpreendida pelo assaltante armado com uma pistola, que além do veículo também roubou as pulseiras que ele estava.



