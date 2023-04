Suspeito de roubo é morto em confronto com o Choque em motel de Cambé

Da Redação

O jovem tinha passagem por outros crimes

Um homem, de 21 anos, morreu em um confronto com policiais do Choque em um motel de Cambé, norte do Paraná, na tarde desta sexta-feira (14). A ocorrência foi registrada após a Polícia Militar (PM) receber uma denúncia anônima sobre um carro roubado que estava no estabelecimento.

Conforme relato das autoridades, ao entrarem no motel, eles já teriam sido recebidos com tiros pelo criminoso. Paulo Augusto Vieira de Paula Lima morreu na hora, após o Choque revidar e ele ser atingido por um dos disparos.

O jovem estava envolvido, juntamente com uma segunda pessoa, no roubo do veículo. Segundo a PM, Paulo Augusto também tinha passagens por tráfico de drogas e, ainda menor de idade, foi alvo de denúncia por ameaça e uso de entorpecentes.

O Instituto Médico Legal (IML) compareceu no local e recolheu o corpo. Agora, a polícia investiga se a ação foi desempenhada por uma quadrilha e irá solicitar as imagens do motel para buscar evidências. As informações são do Tarobá News.

